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Нижегородская правда

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Необычный плавающий папоротник заметили в одном из озер Керженского заповедника

Необычный плавающий папоротник заметили в одном из озер Керженского заповедника

В одном из озер Керженского заповедника обнаружили необычный для местной флоры вид папоротника. Плавающее растение с листьями, похожими на «пленку-пупырку», в целом редко встречается в России, рассказали в соцсетях заповедника.

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