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Сноб

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Здесь был Юра: снтервью с актером и героем обложки «Сноба» Юрой Борисовым

Здесь был Юра: снтервью с актером и героем обложки «Сноба» Юрой Борисовым

В большом фестивальном туре «Аноры» измученный фастфудом Юра Борисов мечтал о супчике, исследовал американские прачечные и во второй раз в жизни встретился с Томом Крузом — первая их встреча в Москве оказалась судьбоносной.

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