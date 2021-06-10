Житель Карелии получил обязательные работы за пьяную езду

Мужчина дважды был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения В Калевале 45-летний местный житель осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Популярные статьи
- Победный секс: все подробности о позе амазонки
- Петрозаводчане пожаловались на отсутствие вакцины в прививочном пункте
- Пышные (будто пончики) оладьи без яиц. Не опадают после жарки и всегда съедаются даже холодными. Стакан муки, стакан кефира и ложка сахара, чтобы приготовить любимый десерт для всей семьи.
Свежие комментарии