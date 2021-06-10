Карельские Вести

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Житель Карелии получил обязательные работы за пьяную езду

Житель Карелии получил обязательные работы за пьяную езду

Мужчина дважды был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения В Калевале 45-летний местный житель осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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