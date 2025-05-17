И закончилось всё новым анекдотом — Киев оформил запрос на встречу Зеленского с Путиным

"1000 на 1000" и "сдача Харькова": Главные итоги первого раунда переговоров России и Украины Егор Кучер Переговоры России и Украины в Стамбуле поставлены на паузу: после первого раунда стороны обменялись сдержанными комментариями.
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