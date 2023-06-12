Аргументы недели

98 688 подписчиков

Кадыров: бойцы полка «Север-Ахмат» подбили в Марьинке вертолет и самолет, уничтожили «огромное количество огневых точек» Украины

Кадыров: бойцы полка «Север-Ахмат» подбили в Марьинке вертолет и самолет, уничтожили «огромное количество огневых точек» Украины

Бойцы полка «Север-Ахмат» подбили на территории населенного пункта Марьинка под Донецком вертолет и самолет, ликвидировали «огромное количество огневых точек» Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх