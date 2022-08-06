Китайцы копируют не только iPhone. В США заявили, что Китай «воспроизвел» истребитель Су-27 и ЗРК С-300

Китайцы хорошо известными копиями популярных телефонов (например, тех же iPhone) и автомобилей (тут поле для плагиата просто обширное), однако этим дело не ограничивается: в публикации американского военного портала 19FortyFive утверждается, что Китай скопировал истребитель Су-27 и зенитно-ракетный комплекс С-300.
Популярные статьи
- В Великобритании проблемы с обучением военных летчиков – не хватает самолетов и инструкторов
- В России разработали новый способ защиты беспилотников — методом создания ложных информационных полей
- Первый космический аппарат группировки «Сфера», призванной обеспечить Россию спутниковым интернетом, запустят в октябре
Свежие комментарии