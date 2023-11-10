В России появится фабрика больших данных. На базе искусственного интеллекта

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России планируется создать государственную фабрику больших данных на основе технологий ИИКак сообщает ТАСС, в ходе форума Finopolis глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в РФ будет создана государственная фабрика больших данных, где будет происходить накопление и формирование датасетов — прежде всего, на основе данных, которые уже есть у государства.