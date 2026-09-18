Student opens fire in southern Philippines, killling 2, injuring 8

Authorities on the southern island of Mindanao were investigating a deadly school shooting, the third by a student in the country since June.
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