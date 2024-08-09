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Российские военные уничтожили около взвода ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили около взвода ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили около взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

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