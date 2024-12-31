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Поздравляю всех с Наступающим Новым годом!

Поздравляю всех с Наступающим Новым годом!

Поздравляю всех с Наступающим Новым годом! Желаю всем болельщикам, спортсменам и любителям футбола, чтобы ваше футбольное сердце работало как мотор, пульс был в норме и максимум от чего у вас поднималось артериальное давление – это от забитого гола или при виде меня.

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