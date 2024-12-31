Поздравляю всех с Наступающим Новым годом! Желаю всем болельщикам, спортсменам и любителям футбола, чтобы ваше футбольное сердце работало как мотор, пульс был в норме и максимум от чего у вас поднималось артериальное давление – это от забитого гола или при виде меня.