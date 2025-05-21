Хоккеист Шалунов и главный тренер «Локомотива» Никитин рассказали о победе в КХЛ

Хоккеист Максим Шалунов и главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказали «Известиям» о пути ярославской команды к победе в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в результате которой клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.