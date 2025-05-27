Российские «Молнии» обрушились на опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» группировки войск «Восток» разгромил пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.
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