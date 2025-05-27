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Российские «Молнии» обрушились на опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские «Молнии» обрушились на опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» группировки войск «Восток» разгромил пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.

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