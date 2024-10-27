Светотерапия как метод лечения возрастной дегенерации желтого пятна

В рамках нового исследования, представленного на ежегодном собрании Американской академии офтальмологии в Чикаго, была рассмотрена эффективность светотерапии для лечения возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД).
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