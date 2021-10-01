Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над Белоруссией

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над белорусской территорией, но заявил, что в стране будет посажено любое судно при угрозе белорусскому государству.
МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над белорусской территорией, но заявил, что в стране будет посажено любое судно при угрозе белорусскому государству.
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