Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander LIFANOV
    На каком языке это написано?!Российские правоз...
  • Игорь Емельянов
    Этого Зельцера даже дохлого надо было повесить на площади на всеобщее обозрение, чтоб знали суки, так будет с каждым,...Белоруссии предре...
  • Vsevolod
    Не удивляюсь. После всего того, что они творили на русской земле, ненависть к ним просто зашкаливала.Что случилось с н...

Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над Белоруссией

Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над Белоруссией

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над белорусской территорией, но заявил, что в стране будет посажено любое судно при угрозе белорусскому государству.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх