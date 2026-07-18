Ахметов осмотрел обновленный детский лагерь «Романтик» в Балтасинском районе РТ

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов побывал в детском летнем оздоровительном лагере «Романтик», открывшемся в Балтасинском районе республики после капитального ремонта.
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