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Татар-информ

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Ахметов осмотрел обновленный детский лагерь «Романтик» в Балтасинском районе РТ

Ахметов осмотрел обновленный детский лагерь «Романтик» в Балтасинском районе РТ

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов побывал в детском летнем оздоровительном лагере «Романтик», открывшемся в Балтасинском районе республики после капитального ремонта.

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