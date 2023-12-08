ЕС направил пограничников на финско-российскую границу

Пограничная служба Европейского Союза Frontex развернула 55 своих работников для наблюдения за границей Финляндии с Россией после решения финских властей временно закрыть все пункты пропуска из-за наплыва мигрантов.
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