Беглов: Петербургские НКО получат субсидии на оказание помощи ВИЧ-инфицированным

Губернатор подписал соответствующее постановление Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Порядке предоставления в 2025 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг при реализации мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С».