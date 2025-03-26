Беглов: Петербургские НКО получат субсидии на оказание помощи ВИЧ-инфицированным

Губернатор подписал соответствующее постановление Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Порядке предоставления в 2025 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг при реализации мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С».
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