На Ямале проводят проверку по факту смерти ученицы школы-интерната

На Ямале прокуратура проводит проверку по факту смерти несовершеннолетней девочки. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 24 мая в Яр-Сале стало плохо на уроках ученице МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова».
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