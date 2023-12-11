Церемонии вручения Нобелевской премии прошли в Осло и Стокгольме

Церемонии вручения Нобелевской премии прошли в Осло (Норвегия) и Стокгольме (Швеция). Иранская активистка Наргес Мохаммади, лауреат Нобелевской премии мира, находится в тюрьме в Иране, и поэтому ее интересы представляли ее дети, близнецы Киана и Али Рахмани, живущие в изгнании.