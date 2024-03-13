Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Законопроект о признании незаконной передачи в состав УССР из РСФСР в 1954 году Крымской области не касается Севастополя, так как он даже не упоминался в документах, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта депутат Госдумы Константин Затулин.