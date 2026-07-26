Российская армия вступила в бой и нанесла поражение украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Армия России вступила в бой с бригадой «Азов»
Комментарии
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людмила михайлик
Уничтожить всё ВСУ и сопутствующие орудия
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... враг должен быть уничтожен- беспощадно и показательно...
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1 м.
И
Иринушка
Хохлонацики всегда херойствовали только как каратели. Стереть их в пыль без разговоров.
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1 м.
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