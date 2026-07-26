Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 275 подписчиков

Армия России вступила в бой с бригадой «Азов»

Армия России вступила в бой с бригадой «Азов»

Российская армия вступила в бой и нанесла поражение украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
Уничтожить всё ВСУ и сопутствующие орудия
Ответить
1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... враг должен быть уничтожен- беспощадно и показательно...
Ответить
1 м.
И
Иринушка
Хохлонацики всегда херойствовали только как каратели. Стереть их в пыль без разговоров.
Ответить
1 м.