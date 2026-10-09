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Царьград

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Доходы белорусов выросли на 108%: Болигатова раскрыла причины

Доходы белорусов выросли на 108%: Болигатова раскрыла причины

Заместитель министра экономики Елена Болигатова на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам сообщила, что за январь — июль 2026 года реальные доходы белорусов выросли на 108,1%, а рост зарплат в реальном выражении за восемь месяцев составил 7,7%.

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