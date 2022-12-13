Подоляк обвинил Маска в исчезновении Украины из трендов Twitter

Тема конфликта на Украине пропала из трендов социальной сети Twitter. Советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал возмущение в связи с этим в своем официальном аккаунте.
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