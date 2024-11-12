Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

В Новосибирске закрыли нелегальную стоянку для грузовиков в Хилокском

В Новосибирске закрыли нелегальную стоянку для грузовиков в Хилокском

Полицейские провели очередной рейд по поиску мигрантов-нелегалов, а также уклонистов.Нелегальную парковку для грузовиков, которую мигранты организовали на территории бывшей воинской части в Хилокском жилмассиве, снова закрыли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх