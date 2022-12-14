Народный календарь. Что лучше не делать беременным 18 декабря

Православная церковь 18 декабря почитает память святого Саввы. Древние славяне отмечали 18 декабря Саввин день, на протяжении которого было не принято ходить по гостямБеременным в этот день мыть голову нельзя, иначе у ребенка будет плохая память.
Православная церковь 18 декабря почитает память святого Саввы. Древние славяне отмечали 18 декабря Саввин день, на протяжении которого было не принято ходить по гостямБеременным в этот день мыть голову нельзя, иначе у ребенка будет плохая память.
Свежие комментарии