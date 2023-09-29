Всего с площадки исчезло 3 тонны кабеля, за который мужчине пообещали 850 тыс рублей.Охранник московской стройплощадки украл кабель и деньги за него прогулял в Сочи, истратив половину из обещанной ему суммы в 850 тыс рублей, сообщает АГН Москва.