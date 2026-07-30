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Стал известен новый план США по уничтожению Ирана

Стал известен новый план США по уничтожению Ирана Глава CENTCOM США адмирал Брэд Купер подготовил план масштабной воздушной кампании против Ирана длительностью до двух недель.

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