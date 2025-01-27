Мэр рассказал о перспективах развития туристической отрасли Москвы

Туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы. Городская стратегия развития этой отрасли соответствует мировым стандартам: росту онлайн-потребления контента, тренду на впечатления и семейные путешествия и другим.
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