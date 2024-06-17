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Гороскоп на 18 июня 2024 года от Анжелы Перл для всех знаков зодиака

Гороскоп на 18 июня 2024 года от Анжелы Перл для всех знаков зодиака

Астролог Анжела Перл подготовила прогноз на 18 июня для всех знаков зодиака. Она рассказала, в каких сферах могут возникнуть проблемы, а также посоветовала, как можно обезопасить себя от непродуманных поступков.

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