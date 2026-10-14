Вейпы и электронные сигареты могут оказаться вреднее обычных сигарет. Об этом НСН сообщила доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.