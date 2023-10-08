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«Там обстрелы», – Шмыгаль объяснил исчезновение денег на восстановление Херсона

«Там обстрелы», – Шмыгаль объяснил исчезновение денег на восстановление Херсона

Украинские власти до сих пор не обеспечили жителей захваченной ВСУ части Херсонской области питьевой водой, хотя средства на это были вроде бы как выделены.

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