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Военное обозрение

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В украинских интернет-магазинах появились украденные из «Пятерочки» в Курской области товары

В украинских интернет-магазинах появились украденные из «Пятерочки» в Курской области товары

Украинские интернет-магазины начали выставлять на продажу украденные в Курской области товары.

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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Укроинцы&quot; или &quot;украинцы&quot;? - Проверочное слово УКРАСТЬ!
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