Будут падать, как утки. В Польше предсказали судьбу F-16 на Украине

Ожидание передачи многоцелевого самолета F-16 украинской армии продолжается уже несколько месяцев. Недавно стали появляться слухи об их дебюте на Украине — о так называемой "первой миссии", которая была проведена якобы в последние дни июня.
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