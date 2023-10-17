Командир Сова: FPV-дроны не подпустили танки ВСУ из Орехова к Работину

Российская группировка войск задействовала на Запорожском направлении ударные FPV-дроны. С их помощью танки Вооруженных сил Украины из Орехова не подпустили к Работину, сообщил РИА «Новости» командир танкового взвода с позывным Сова.
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