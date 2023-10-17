360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 263 подписчика

Командир Сова: FPV-дроны не подпустили танки ВСУ из Орехова к Работину

Командир Сова: FPV-дроны не подпустили танки ВСУ из Орехова к Работину

Российская группировка войск задействовала на Запорожском направлении ударные FPV-дроны. С их помощью танки Вооруженных сил Украины из Орехова не подпустили к Работину, сообщил РИА «Новости» командир танкового взвода с позывным Сова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх