Две главные новости недели.Проснулся вчера утром, посмотрел новости: ага, ядерная войны не началась, вот и хорошо.
Путин сделал последнее предупреждение по Украине: «персидский» вариант ультиматума
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Эта б....кая тупорылая и дубинноголовая везде работает затычкой в сра.е
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14 час.
Михалыч
Все, что делает Запад - это уничтожение людей на планете. Эту задачу выполняют зомбированные примитивные начальники западных государств в расчете на т, что они и их семьи останутся в ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ.
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11 час.
Игорь Егоров
Согласен с Михеевым, что современный Запад провозгласив свою главную ценность-деньги, никогда не пойдет на ядерную войну, ибо она уничтожит основу их современного бытия. Иран показал России, что терпеть не надо,надо просто жахнуть туда где нам необходимо обуздать врага и пусть они побегают.
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7 час.
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