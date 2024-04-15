Путин сделал последнее предупреждение по Украине: «персидский» вариант ультиматума

YYYYYYY XXXXXXX Эта б....кая тупорылая и дубинноголовая везде работает затычкой в сра.е

Михалыч Все, что делает Запад - это уничтожение людей на планете. Эту задачу выполняют зомбированные примитивные начальники западных государств в расчете на т, что они и их семьи останутся в ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ.