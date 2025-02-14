Движение «Союз 24 февраля» запустит программу «Русский литературный прорыв» для поддержки отечественной литературы

Проект основывается на приоритетах национальных интересов, сохранении традиционных ценностей и противодействии деструктивным идеологиям Патриотическое движение литераторов «Союз 24 февраля» разработало и опубликовало программу «Русский литературный прорыв», направленную на развитие отечественной литературы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии