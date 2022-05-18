Афиша московских театров

«Берегите ваши лица»«Гоголь-Центр»Режиссер Савва СавельевВ спектакле заняты: Вениамин Смехов,. «Берегите ваши лица» «Гоголь-Центр» Режиссер Савва Савельев В спектакле заняты: Вениамин Смехов, Александр Горчилин, Настя Лебедева, Ирина Выборнова и другие Вениамин Смехов и музыкальная группа Shortparis Над саундтреком спектакля работала группа Shortparis Сергей Запорожец В 1970 году спектакль по пьесе «Берегите ваши лица» Андрея Вознесенского в Театре на Таганке поставил легендарный Юрий Любимов.