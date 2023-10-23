Песков — о словах президента Латвии про Балтику: любые угрозы для России неприемлемы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов, заявил, что Москва считает неприемлемыми любые угрозы в адрес России.
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