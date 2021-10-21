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Петербуржцы рассказали об очередях на вакцинацию в «Питерлэнде»

Петербуржцы забили тревогу после выхода постановления правительства о введении QR-кодов в городе. Власти Петербурга рассказали, как получить QR-код переболевшего коронавирусом, если есть положительный ПЦР-тест, но официального диагноза не было.

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