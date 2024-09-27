Стало известно, когда будет запущена космическая миссия PLATO по поиску обитаемых экзопланет

Космическая миссия PLATO, нацеленная на исследование экзопланет, стартует в декабре 2026 года. Этот проект, известный как PLAnetary Transits and Oscillations of stars, будет собирать данные о каменистых планетах, аналогичных Земле, которые вращаются вокруг звезд, схожих с нашим Солнцем, и могут быть потенциально пригодными для жизни.