Число участников рынка грузоперевозок в Татарстане выросло на 19%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Число участников рынка автомобильных грузоперевозок в Татарстане за три года увеличилось на 19,26% – с 13,9 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L В Чувашии на подр...
- Олег Морозов заяв...
- АЛ «На восстановлени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым