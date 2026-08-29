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Татар-информ

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Число участников рынка грузоперевозок в Татарстане выросло на 19%

Число участников рынка грузоперевозок в Татарстане выросло на 19%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Число участников рынка автомобильных грузоперевозок в Татарстане за три года увеличилось на 19,26% – с 13,9 тыс.

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