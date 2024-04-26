16 приятных бордовых маникюров, которые заставят ваши руки выглядеть ухоженно и элегантно

Если вы ищете всплеск цвета в этом сезоне, почему бы не попробовать бордовые ногти? Этот темный и насыщенный оттенок идеально подходит для праздничных дней! Глубокие цвета этого маникюра были популярны на протяжении десятилетий, но особенно популярным он стал в 1950-х годах, когда голливудская ….