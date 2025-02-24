«Важно, чтобы украинскую территорию не использовали для угроз»

Российский лидер Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства объяснил отношение России к возможной сделке по украинским редкоземельным металлам и пояснил, почему Залужный, в случае выборов, обойдет Зеленского.
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