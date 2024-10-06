«Изнанка»: Судно с западным оружием ВС РФ поразили при разгрузке под Одессой

Российские военные сегодня нанесли мощные ракетные удары по портовой зоне в Одесской области. Войскам ВС РФ стало известно, что здесь разгружалось судно с западным оружием для Украины, сообщает «Изнанка».
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