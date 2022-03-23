Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила, что уходит из тенниса. Австралийке сейчас 25 лет, и она второй раз завершает карьеру – первый был в 2014-м (вернулась в 2016-м).

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