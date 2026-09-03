Собянин: Открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на платформе MAX сообщил о завершении первого этапа финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы — от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).
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