На таможенном контроле в аэропорту Сочи задержали мужчину, который пытался провести $15к Он прошёл через зелёный коридор, а когда у него спросили есть ли при нём валюта, он ответил, что имеется.
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На таможенном контроле в аэропорту Сочи задержали мужчину, который пытался провести $15к Он прошёл через зелёный коридор, а когда у него спросили есть ли при нём валюта, он ответил, что имеется.