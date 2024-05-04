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Любимый Сочи

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На таможенном контроле в аэропорту Сочи задержали мужчину, который пытался

На таможенном контроле в аэропорту Сочи задержали мужчину, который пытался провести $15к Он прошёл через зелёный коридор, а когда у него спросили есть ли при нём валюта, он ответил, что имеется.

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