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Товар на миллион рублей похитили в магазине инструментов на Обуховской Обороны

Вор проник в помещение из подвала, разобрав в магазине пол, и унес более 70 различных инструментов. Полиция разыскивает вора, который похитил из магазина инструментов на проспекте Обуховской Обороны, дом № 60, товар стоимостью более миллиона рублей.

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