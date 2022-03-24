Товар на миллион рублей похитили в магазине инструментов на Обуховской Обороны

Вор проник в помещение из подвала, разобрав в магазине пол, и унес более 70 различных инструментов. Полиция разыскивает вора, который похитил из магазина инструментов на проспекте Обуховской Обороны, дом № 60, товар стоимостью более миллиона рублей.