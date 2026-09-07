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Царьград

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Издание «УП» разоблачило устройство мошеннических кол-центров Украины

Издание «УП» разоблачило устройство мошеннических кол-центров Украины

Издание «Украинская правда» раскрыло, как работают мошеннические кол-центры на Украине. Операторы первой линии, называемые холодниками, осуществляют звонки, представляясь правоохранителями, чтобы выманить деньги у граждан.

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