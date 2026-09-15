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Пушистая "автоледи" случайно уехала на машине и врезалась в бетонный забор

Пушистая "автоледи" случайно уехала на машине и врезалась в бетонный забор

В городе Туркестане в Казахстане водитель оставил легковушку без присмотра, после чего в салон забралась кошка.

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